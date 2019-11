Senadinho agora se chama “Raimundinho do Cavaco” em homenagem a músico

Pacientes e familiares de pacientes internados na Fundação Hospitalar do Acre denunciam um grave problema. A falta de médicos anestesistas, que tem provocado a suspensão e adiamento de cirurgias.

O familiar de um paciente do interior, que prefere não ser identificado, afirma que a cirurgia de seu tio já foi adiada três vezes. Todas as vezes pela falta do profissional.

Há relatos, inclusive, de pacientes com diagnóstico de câncer que não fizeram a cirurgia por falta de anestesista.

O problema é que o governo do estado quando da inauguração da verticalização do pronto-socorro decidiu remanejar diversos anestesistas para o novo hospital. Como se diz no popular, acabou que o cobertor é curto e cobriu um santo para descobrir outro. Desde então, acontecem suspensões e adiamentos de cirurgias por falta desse profissional.

O ac24horas conversou com o superintendente da Fundação Hospitalar do Acre Lauro Melo, que afirma que há anestesista no hospital, mas que o encerramento de contratos temporários diminuiu ainda mais a quantidade de profissionais.

“A chamada dos aprovados no concurso junto com o encerramento do contrato emergencial de alguns especialistas provocou essa situação esta semana. Desde que cheguei aqui na Fundhacre, em agosto, não houve falta de anestesista, o que aconteceu foi a diminuição no número de anestesista por uma decisão da Sesacre para atender o Pronto Socorro”, afirma.