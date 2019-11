Segurança realiza operação de 24 horas na Baixada da Sobral com mais de 100 policiais

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), pediu mais tempo ao governador Gladson Cameli (Progressistas) para que os deputados possam dialogar melhor com os sindicalistas. Nicolau também falou diretamente com os manifestantes que tentavam impedir a entrada dos deputados na Assembleia. O deputado Roberto, que apoia o movimento, pediu calma e tranquilidade para evitar confrontos e violência.

Nicolau declarou ao ac24horas que falou agora pela manhã com o governador Gladson Cameli que se encontra em Brasília. Ele lembrou da tramitação da PEC paralela no Senado que pode incluir Estados e municípios na reforma da previdência aprovada pelo governo federal. Ele pediu prudência ao governo e aos manifestantes. Porém, não assegurou que a PEC Estadual não seja votada. Ele autorizou a entrada dos sindicalistas na galeria da Casa do Povo.