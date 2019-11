Saque do FGTS para nascidos em abril e maio começa nesta sexta-feira (8)

Você já ouviu falar da campanha “Casinha Recicla” da Casinha Ocupação Cultural? Não? Então, o ac24horas vai falar um pouco sobre essa campanha e sobre a Casinha.

O objetivo da campanha é conseguir recurso, através da reciclagem, para quitar as grades que foram colocadas para segurança do local para coibir novos atos de vândalos e assaltos que ocorreram nos últimos meses e, conseguir caixa para realizar atividades até o final deste ano.

O projeto teve início na última quinta-feira (11) e segue até o dia 12 de dezembro.

Você que tem plástico/embalagens, alumínio, ferro, fios de instalação, de internet, metal/bronze, inox, garrafas de vidro ou até motor pode estar doando no endereço localizado na Rua Granada, 50, no Bairro Mascarenhas de Moraes, ou pode também está ligando pelo número (68) 99944-9593 para a equipe da Casinha buscar.

A coordenadora desta campanha, Lidia Sales, relata que as instituições públicas ou privadas que queiram participar da ação, estarão recebendo um selo chamado “amiga da natureza” e ainda será montado um catálogo com a adesão dessas empresas na campanha.

Você que queira ficar por dentro da programação da casinha, pode ficar ligado por meio das redes sociais, https://www.facebook.com/casinhaocupacaocultural ou por meio do Instagram: @casinhaocupação

Saiba mais

A Casinha Ocupação Cultural, iniciou suas atividades em outubro de 2015, e traz várias atividades para a comunidade rio-branquense como leitura, contação de estória (lenda), oficinas de máscaras, perna de pau, brechó, além de saraus culturais com repertório regional. A Casinha tem como objetivo realizar não só atividades culturais, mas ecológicas por meio da reciclagem do lixo com a meta de redução e reutilização do lixo.