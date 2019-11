Rio Branco vai sediar encontro para discutir o controle da febre aftosa

A capital do Acre vai sediar no próximo dia 21 de novembro o quarto encontro do Bloco 1 dos estados que estão propensos a se tornar livres da febre aftosa sem vacinação. A reunião irá receber representantes do Amazonas e Rondônia. Nesta quinta-feira, 7, já houve uma preparação para o encontro, que ocorreu na Casa Civil com a superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e entidades privadas e municipais.

Na segunda quinzena do mês de novembro, as autoridades dos três estados do Norte irão discutir os avanços firmados até então e desafios ainda a serem superados, para a retirada da vacina obrigatória para bovinos e a adoção de medidas sanitárias para o controle da doença.

Vacinando seu gado há 20 anos ininterruptos, com duas campanhas por ano, o Acre é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde Animal, como zona livre de aftosa com vacinação há 14 anos. A expectativa é que a campanha iniciada no dia 1 de novembro seja a última no estado.

O Acre possui cerca de 3,3 milhões de cabeças de gado, com um patrimônio pecuário avaliado em R$ 4 bilhões. O setor é o terceiro que mais movimenta economicamente o PIB do estado, com cerca de R$ 1 bilhão anualmente.

Fonte: Agência de Notícias do Acre