PSDB lança Toinha Vieira como pré-candidata a prefeita no dia 30

A ex-prefeita e ex-deputada estadual Toinha Vieira deverá ser o nome a ser apresentado pelo PSDB na mesa de negociações com outros partidos para disputar a prefeitura de Sena Madureira. Além dos tucanos, comporão a aliança o Progressista, do deputado Gerlen Diniz, o PTB, da publicitária Charlene Lima, bem como de outros partidos em fase de conversação. “A ideia central é construir um amplo arco de aliança com todos os partidos que fazem oposição ao prefeito Mazinho Serafim (MDB) no município”, destacou o vice-governador major Rocha.

De acordo com ele, o PSDB está aberto as alianças e o nome de Toinha Vieira não é nenhuma imposição. “Vamos estabelecer as regras para a escolha do nosso futuro candidato a prefeito que saia de dentro dessa coligação majoritária com amplo apoio popular que pode, inclusive, ser pesquisas de opinião pública”, explicou Rocha. Para o vice-governador, a principal característica do grupo é lutar politicamente pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento de Sena Madureira. Na avaliação dos tucanos locais, Sena está nas mesmas condições quando Toinha assumiu a prefeitura e fez um excelente trabalho.

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz, disse ao ac24horas que realmente há esse compromisso dele com o PSDB e demais forças democráticas para disputar a prefeitura e Sena Madureira. Explicou que já participou de reuniões anteriores com Toinha, Charlene Lima e outras lideranças locais para a construção desse projeto de resgatar Sena da condição atual e melhorar a vida do povo. Ele deverá participar como convidado da festa tucana no dia 30 de novembro como convidado, onde ocorrerão várias adesões e filiações ao ninho tucano.