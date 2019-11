Projeto Palco Giratório começa neste sábado (9) em Rio Branco com varias atrações

A edição 2019 do projeto Palco Giratório chega a Rio Branco neste sábado (9) levando ao público uma série de três atrações na unidade do SESC/ Centro com dança, circo e teatro, além de oficina teatral e ações de intercâmbio com Companhia Garatuja do Acre.

Às 19h30 de sábado, no Teatro de Arena do SESC/Centro, um espetáculo-solo que retrata a mulher que se depara com a existência de um corpo que respira a cada segundo para se manter de pé. Neste estado delirante, a personagem estabelece um diálogo visceral e direto do corpo e com o corpo, validando, através do próprio corpo e do seu discurso, a existência dos vários corpos que atravessam gerações num flagelo chamado viver.

No dia 10 haverá o Espetáculo de Repertório “Chica, Fulô de Mandacaru” no mesmo teatro. Nos dias 10 e 11 a Companhia Casa Circo Macapá, do Amapá, apresentam um espetáculo de dança.

Nesses mesmo dias (10 e 11) haverá oficina Texto e movimento expressivo, que consiste em instigar o artista cênico por meio dos elementos “fala” e “movimento”.