Projeto extingue sonho da emancipação de distritos acreanos

O 1º Congresso da Magistratura do Acre será realizado nos dias 21 e 22 deste mês de novembro. A abertura acontece no dia 21, no Pleno do Tribunal de Justiça do Acre, a partir das 15h, onde também serão feitas as homenagens e a palestra de abertura. No dia 22 (sexta-feira), o Congresso será realizado na Escola do Poder Judiciário a partir das 8h30.

A palestra de abertura “Comunicação e o Poder Judiciário: a imagem do Poder Judiciário na atualidade” será ministrada por Jayme de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A Associação por sinal apoia a realização do Congresso.