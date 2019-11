O nó da reforma da previdência!

A CCJ do Senado aprovou a PEC Paralela incluindo Estados e municípios na reforma da Previdência. A proposta será apreciada pelas duas Casas (Câmara e Senado). A medida interromperia automaticamente as discussões nos Estados como, por exemplo, a que vem acontecendo na Assembleia Legislativa do Acre entre sindicalistas, deputados de oposição e parlamentares da base da base. Mas sua aprovação é apenas o início de um longo caminho a ser percorrido no Congresso Nacional até que realmente seja efetivada. O governo acreano tem pressa em fazer sua reforma em função de empréstimos a serem adquiridos e já aprovados no Poder Legislativo. Porém, segundo a presidente da CUT e do Sinteac, os sindicalistas não vão permitir sem uma ampla discussão. Ela é a favor da reforma.

Rosangela Nascimento contesta a informação de que a aprovação da chamada PEC paralela pelo Senado, mesmo se aprovada pelo Congresso Nacional, retira a autonomia dos Estados e municípios que terão o direito de fazer suas próprias reformas. A posição de Rosana é contraposta por técnicos e parlamentares do governo que sustentam a tese de que, “basta ao Poder Executivo aderir a futura lei que automaticamente passa a vigorar a reforma feita pelo governo federal. Nesse caso, toda confusão na Assembleia Legislativa para impedir a PEC Estadual da reforma da previdência seria inútil. Enquanto a PEC Paralela do Senado começa apenas a tramitar no Senado, os sindicalistas no Acre continuarão em pé de guerra com o governo. O certo mesmo é que a reforma deverá acontecer por que compromete as finanças do combalido Estado do Acre.

. A reforma da previdência é um remédio amargo que todos terão que tomar, uns chorando, gritando, esperneando, mas beberão sim.

. Até os mais radicais concordam.

. A oposição trabalhou muito bem a mobilização dos sindicatos para que os mesmos ocupassem a Assembleia Legislativa.

. O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressista) está tendo muito trabalho.

. Dias nervosos!

. O deputado José Bestene (Progressista) estava indignado, ele integra o bloco da base que deseja aprofundar a discussão com os sindicalistas sobre a PEC da reforma da previdência.

. Quando entrou o plenário começaram a xingá-lo chamando-o de pelego.

. Não se fez de rogado e sapecou:

. Onde vocês estavam mesmo durante esses 20 anos do governo do PT? Onde vocês estavam quando o governo passado mudou a alíquota de contribuição de 11% para 14% sobre aposentadoria?

. Depois de intensa e exaustiva investigação ninguém sabe ainda quem lançou gás de pimenta contra os manifestantes que tentavam invadir a Aleac.

. A prefeita Socorro Neri quer falar, e vai falar…

. O programa Boa Conversa dessa semana é com ela!

. O futuro secretário de Saúde vai ser um enfermeiro, mas pode ser um médico ou até o porteiro!

. O dinheiro que vinha para o Acre com o mega leilão do pré-sal minguou de R$ 400 milhões para apenas R$ 37 milhões; melhor do que injeção na testa.

. Os prefeitos que também andavam animados com a bufunfa estão tristinhos…

. Essa eu ouvi de uma manifestante na Aleac ontem que gritava aos quatro cantos na galeria da Assembleia:

. “Pesquisa não ganha eleição não, viu”!

. Segundo ela, 2020 vem aí, 2022 também e caganeira não só dá uma vez”.

. “Arrocha, acocha, atocha e abrocha”, gritava outra!

. Me lembrei do Adamastor lá na Apolônio Sales: “Minha nossa Senhora”!!

. O prefeito Mazinho questionava ontem como é que alguém pode largar um salário de R$ 25 mil, V.I. verba de gabinete, diárias e conforto para ser prefeito de Sena Madureira com salário de apenas R$ 14 mil (bruto).

. Isso sem contar as aporrinhações!

. Na ocasião todos lembraram do ex-deputado Juarez Leitão (PT), que era o 1º secretário da Mesa Diretora e largou tudo para ser prefeito de Fijó; ganhou a eleição foi cassado, nem Aleac, prefeitura, nem nada, nem mesmo o PT.

. Vai que é tua, Gerlen!

. Bom dia!