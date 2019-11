Jenilson protesta, Cadmiel quer diálogo e Edvaldo fala em goleada dos sindicalistas na Aleac

O ar-condicionado central do plenário da Assembleia Legislativa foi desligado para obrigar os sindicalistas que ocupam o espaço a deixarem o lugar. O banheiro feminino também foi fechado, ficando aberto apenas um deles aberto para atender a todos. O protesto foi feito pelo deputado Jenilson Leite (PSB) que considerou uma “tremenda falta de respeito com a categoria dos servidores públicos”.

De acordo com Jenilson e Edvaldo Magalhães, os sindicalistas estão dispostos a dormirem dentro do plenário para evitar a votação da PEC da reforma da previdência marcada para hoje. Para Leite, o desrespeito começou quando jogaram gás de pimenta para impedir a entrada a dos líderes do movimento. Em seguida proibiram a entrada em plenário do presidente Estadual do PT, Cesário Braga e por último desligaram o ar condicionado.

A administração da Assembleia Legislativa disse que não está retaliando de forma alguma e que todos os procedimentos são normais na Casa, principalmente no período da tarde quando não são realizadas as sessões. Quanto a proibição de Braga do PT, ele não é sindicalista e o acordo da direção dos Sindicatos era de que só eles poderiam participar.