Gerlen Diniz diz que 20 anos de irresponsabilidade levaram a essa situação

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz lamentou que o governador Gladson Cameli esteja sendo obrigado a realizar uma reforma previdenciária em decorrência da irresponsabilidade dos governantes por 20 anos.

Destacou a postura de alguns Sindicatos da administração pública que já dialogaram com o governo avançando no processo de entendimento da reforma. “A tendência é avançarmos ainda mais com os Sindicatos que querem participar do diálogo com o governo”, destacou.