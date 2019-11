Em Cruzeiro do Sul, madeira irregular é apreendida e homens são detidos pela polícia

No fim da tarde desta quarta-feira, 6, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, apreendeu na BR-364, um caminhão que estava sendo carregado de madeira sem o devido licenciamento ambiental.

Os homens não tinham autorização para a extração , nem para o transporte dos cerca de 5 mil metros cúbicos de madeira.

Caminhão e equipe que atuava na operação ilegal foram levados para a Delegacia e a madeira, ficará sob guarda do Instituto de Meio Ambiente – IMAC.

O chefe do IMAC local, Levi Bezerra, explica que em casos assim, a empresa responsável pela operação é multada e a madeira é levada para o depósito do órgão, que fica dentro do Complexo Penitenciário do Juruá. Depois de concluindo, o Procedimento Administrativo, a madeira, poderá ser doada para atender demandas sociais do governo ou de entidades jurídicas sem fins lucrativos.