“Ela deixa um legado de amor, dedicação e exemplo de vida”, diz Gladson sobre Regina Maia

O show da cantora Naiara Azevedo em Cruzeiro do Sul, deverá reunir mais de 3 mil pessoas na noite desta quinta-feira, 7, no estacionamento do Sesc.

Amantes da sofrência de várias cidades acreanas devem assistir ao show, que terá duração de cerca de duas horas

Os portões serão abertos às 21:30. Haverá pré-show com o DJ Saimom e a cantora Vitória Feitas. O produtor do show, Gean Lopes, afirma que Naiara entrará no palco uma hora da manhã.