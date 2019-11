Dois são presos ao tentar roubar posto de combustível com arma falsa na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde dessa quarta-feira, 6, durante o serviço de ronda no quilômetro 132, da BR-364, em Rio Branco, dois homens que portavam um simulacro de arma de fogo. Ambos, um de 18 e outro de 34 anos, foram avistados em uma motocicleta entrando em um posto de combustível. O passageiro da moto portava na cintura a falsa arma de fogo.

Os policiais foram até o estabelecimento comercial no momento em que o passageiro tentou de sacar o simulacro para realizar o roubo aos funcionários do local. Os policiais deram ordem de parada, porém os indivíduos empreenderam fuga e tentaram se desfazer do objeto usado na ação criminosa.

A equipe seguiu os suspeitos e conseguiu deter os fugitivos. Durante abordagem, a polícia confirmou a posse da pistola falsa e a tentativa do roubo às vítimas.

O simulacro de arma de fogo foi apreendido e os dois acusados foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes na capital acreana para os devidos procedimentos legais.

Com informações da PRF/AC