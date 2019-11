Confira a lista dos flamenguistas acreanos mais gatos de 2019

O campeonato brasileiro está no seu ponto alto, e em alguns dias conheceremos o grande campeão da Copa Libertadores da América, que entrará para a história do futebol. Os torcedores tanto do Flamengo, quanto do River Plate, estão ansiosos, e mesmo o torcedor que já não tem mais esperança que seu time jogue na final, está de olho no clima de festa que tomou conta dos torcedores flamenguistas nas últimas semanas.

E por falar em jogo, vocês já viram o tanto de torcedor gato nas concentrações onde são transmitidos os jogos? Lógico que eles estão concentrados assistindo o jogo do seu time de coração… mas alguns atraem os olhares mais do que os telões das transmissões dos jogos.

Para a alegria da mulherada, que tal uma lista dos torcedores flamenguistas mais gatos de 2019? Se a sua resposta foi SIM, aproveite e veja alguns torcedores que estão contribuindo para deixar essa festa ainda mais bonita. Ah… vale ressaltar que alguns já têm suas torcedoras ao lado, então, nada de gracinhas…

1 – Isael Bader

2 – Simon Araújo

3- Tarcisio Maciel

4 – Eduardo Araújo

5 – Ricardo Muller

6 – Ale Costa

7 – Arthur Abrahim

8 – Wendell Costa

9 – Maycon Oliveira

10 – Rennan

11- Anderson Oliveira

APOIO CVC ACRE

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do site ac24horas.