Comissão da Câmara aprova PL de Mara Rocha que incentiva à apicultura e meliponicultura

“Já estou sabendo que ao menos quatro deputados da base do governo resolveram não votar a PEC sem um diálogo com os sindicalistas”, revelou o líder do PCdoB na Assembleia, deputado Edvaldo Magalhães. Segundo ele, não há mais como votar a proposta porque Projeto de Emenda Constitucional precisa de maioria absoluta, ou seja, dois terços dos 24 parlamentares.

O racha foi anunciado por ele aos sindicalistas concentrados no centro do plenário que teimam em não deixar o local até que o governador Gladson Cameli retire o projeto para discutir alguns pontos que retira, em tese, direitos dos trabalhadores. Magalhães também disse que algumas categorias já estão negociando paralelamente com o governo e que isso não deveria acontecer. “O importante é que a presença de vocês impediu a aprovação, mas que ninguém faça como a musica do Tim Maia “me dê motivos” para trair o movimento.