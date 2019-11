Acordo para coronel Ulysses assumir o comando da PM foi feito em Brasília

O Coronel Ulysses deverá mesmo assumir o comando da Polícia Militar do Acre na próxima semana. O acordo foi feito em Brasília com o secretário Guilherme Gaspar de Oliveira, da secretaria de segurança nacional, o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha.

Ulysses já deve estar à frente do comando na solenidade do ministro Sérgio Moro, de entrega de 110 caminhonetes para a segurança do Acre. A secretaria nacional de segurança, onde Ulysses exercia cargo de confiança é ligada ao Ministério da Justiça.

O acordo para a indicação do Ulysses ao comando da PM prevê entre outras atribuições, o reforço as estratégias de fronteira. A região do Juruá esta na mira do coronel, a ideia é desenvolver uma estratégia pesada de combate ao tráfico de drogas na região.

Durante a tarde de ontem (6) Ulysses se despediu dos setores da secretaria nacional. Ele também visitou gabinetes de deputados e senadores.