Uber anuncia novos recursos de segurança para usuários e motoristas parceiros

Primeiro evento da empresa na América Latina para tratar do tema incluiu anúncio de duas ferramentas inéditas em âmbito global: opção de gravação de áudio durante a viagem e checagem de documentos de usuários

Nesta quarta-feira, a Uber anunciou uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança durante o primeiro evento da empresa sobre esse tema na América Latina, realizado em São Paulo. Entre as novidades, destaque para as novas ferramentas de gravação de áudio no aplicativo e verificação de documentos de usuários, que tiveram seu lançamento global aqui.

Além dos dois recursos, inéditos no mundo, foram anunciados também:

– A ampliação da equipe de engenheiros e especialistas em tecnologia do Tech Center instalado pela Uber em São Paulo em 30%, com a criação de uma equipe dedicada a Uber Eats;

– Quatro outras ferramentas de segurança inéditas na região;

– Um recurso de senha/ultrassom para ajudar o usuário a verificar sua viagem;

– Um aprimoramento no recurso de selfie do motorista, que pede a ele que realize movimentos antes de checar a foto de identidade;

– Uma ferramenta de checagem de rota, que dispara mensagens quando há uma parada muito longa não prevista na viagem.

– Opção de reportar um problema ainda durante a viagem.

– Integração do botão “Ligar para a Polícia” com forças policiais da região, com compartilhamento automático da localização em algumas regiões;

– A colaboração que temos com o governo da Cidade do México e mais algumas cidades mexicanas para integrar o botão de ligar para a polícia do aplicativo com as centrais da polícia, permitindo o compartilhamento automático da localização com as autoridades;

– Continuidade do apoio a ONGs que trabalham o tema de violência contra a mulher, com o compromisso de investir R$ 5 milhões ao longo dos próximos três anos.

Todas essas novidades fazem parte do compromisso global assumido pela empresa de colocar a segurança como sua principal prioridade.

O evento – O diretor do Tech Center da Uber no Brasil, Marcello Azambuja, abriu o evento destacando o aumento do time de especialistas trabalhando no centro, o primeiro da empresa na América Latina e com foco em segurança. A partir de agora, o local também passará a contar com uma equipe voltada apenas para Uber Eats.

“A América Latina enfrenta importantes desafios de segurança e a nossa operação está inserida nesse contexto. Queremos continuar oferecendo mobilidade e oportunidade de geração de renda, sem perder de vista a busca por soluções que diminuam riscos. O Centro é a materialização de um compromisso pelo aprimoramento constante da segurança”, afirmou Azambuja.

Na sequência, o diretor global de produtos de segurança da Uber, Sachin Kansal, fez uma demonstração ao vivo sobre os novos recursos de segurança que serão testados em algumas cidades, além de relembrar as ferramentas já existentes.

“Olhamos para a segurança do usuário e também do motorista parceiro”, disse Sachin ao apresentar a ferramenta que passa a solicitar a identidade do usuário. “Nos importamos com o usuário e com quem colocamos no carro junto aos motoristas. Por isso, ao longo dos últimos anos, implementamos diversas ferramentas para checar a identidade das pessoas. Mas entendemos que isso não é o suficiente e por isso estamos dando mais esse passo.”

Também anunciada globalmente, a nova ferramenta de gravação de áudio permite ao usuário e ao motorista compartilhar as conversas de uma viagem com a Uber, se desejarem. “Se houver necessidade, essa ferramenta pode ajudar a nos dar mais clareza sobre o que aconteceu dentro do veículo numa viagem”, resumiu Sachin, lembrando o respeito da empresa à privacidade. “A ferramenta foi desenhada pensando nisso. O áudio é encriptado e permanece gravado no aparelho, o que significa que ninguém consegue acessá-lo. A Uber tem a chave da criptografia e só tem acesso ao conteúdo se o usuário ou o motorista decidirem enviar o áudio para a empresa.”

O evento também contou com a participação da Lourdes McLoughlin, diretora responsável pela área de Relacionamento com as Autoridades Policiais na América Latina. Ela explicou a importância do trabalho na colaboração com as autoridades, respeitando as legislações locais, e anunciou a iminente integração do botão de “Ligar para a Polícia” no México.

“Sabemos que numa situação de emergência, todo segundo conta”, disse Lourdes. “Neste momento, estamos trabalhando com autoridades policiais em algumas cidades no México para que os serviços de emergência recebam as informações sobre o carro e localização em tempo real de uma viagem, sempre que alguém apertar o botão ‘Ligar para a Polícia’. Somos gratos pela parceria para ajudar a implementar essa tecnologia e esperamos que outras forças, em outros países, também trabalhem conosco. É uma integração que podemos perfeitamente expandir para outros países.”

Diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods anunciou a renovação do compromisso da empresa no enfrentamento da violência contra a mulher em parceria com entidades que são referências no tema. Serão investidos mais de R$ 5 milhões nos próximos três anos. Para 2020, foram anunciados novos projetos com Instituto Igarapé, Instituto Patrícia Galvão, Rede Feminista de Juristas (deFEMde), Promundo, Equis Justicia, ACTO e Fondo Semillas.

Claudia também relembrou o recente anúncio do programa Elas na Direção e do U-Elas, recurso que permite às motoristas parceiras optarem por transportarem somente usuárias mulheres no Brasil.

“Como mulher, entendo os desafios que enfrentamos no dia a dia e queremos que o deslocamento não seja mais um deles. Esse ano, tivemos avanços importantes com os projetos desenvolvidos. Continuaremos a auxiliar no empoderamento econômico e seguir na prevenção à violência de gênero”, ressaltou.

Novos recursos anunciados:

Gravação de áudio

Motoristas parceiros e usuários passam a ter opção de gravar o áudio de uma viagem por meio de um botão na Central de Segurança do app, antes ou durante a viagem, em algumas regiões. Concluída a viagem, se desejarem informar algum problema, podem também encaminhar o arquivo de áudio para a Uber. O conteúdo, criptografado, fica armazenado no telefone de quem efetuar a gravação, mas só a Uber tem acesso – se o arquivo for compartilhado com a empresa. O arquivo enviado ao suporte em caso de necessidade pode ser utilizado em investigações ou compartilhado com as autoridades, nos termos da lei.

Doc Scan

Com o objetivo de prevenir que pessoas mal intencionadas usem o aplicativo, a Uber começa a implementar um projeto-piloto do Doc Scan no Chile. Por meio dele, usuários que não adicionarem meios de pagamento digitais no cadastro ou antes de realizar uma viagem serão solicitados a submeter um documento de identificação, que terá dados e autenticidade verificados. O recurso chega ao Brasil no primeiro trimestre de 2020.

Selfie com movimento

Além da selfie que os motoristas já fazem de tempos em tempos para ficar online, o recurso para verificação de identidade do motorista em tempo real passa a solicitar que alguns movimentos sejam realizados – como piscar, sorrir, virar o rosto. Isso trará mais uma camada de segurança e permitirá verificar que o motorista é aquele que se cadastrou no aplicativo. É uma ferramenta voltada à prevenção de fraudes e à proteção da integridade da conta dos motoristas parceiros.

Checagem de rota

Potencializando o poder do GPS e de outros sensores no smartphone, a Uber pode identificar e sinalizar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se uma parada não prevista for sinalizada, a Uber pode iniciar uma checagem e enviar uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário perguntando se é necessário algum suporte, direcionando-o às ferramentas de segurança que podem ajudá-los a obter o apoio necessário. É um primeiro passo em oferecer proativamente suporte aos usuários e motoristas durante uma viagem.

Verifique sua viagem: senha, Ultrassom

Um avanço na ferramenta que recomenda ao usuário conferir as informações para ter certeza de que está entrando no carro certo. O usuário poderá optar por receber uma senha de quatro dígitos, que deve ser dita ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem no aplicativo. Além disso, a Uber anunciou que está trabalhando com tecnologias avançadas que usam ultrassom para transmitir automaticamente a senha. No futuro, os números recebidos pelo usuário passarão automaticamente pelo aparelho do motorista, e o usuário vai receber uma confirmação no seu celular (como uma vibração).

Reporte durante a viagem

Permite ao usuário denunciar um problema ainda durante o trajeto da viagem, tal como direção imprudente. Depois da viagem encerrada, ele receberá contato do time de suporte para mais informações e encaminhamento da reclamação.

