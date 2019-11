Sinteac convoca paralisação de professores contra reforma Previdenciária do Acre

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual emitiu uma convocatória na noite desta quarta-feira, 6, de paralisação dos educadores do Acre para que participem do manifesto que vai continuar ocorrendo contra a reforma prevista no sistema previdenciário do estado. O ato está marcado para as 8 da manhã desta quinta-feira, dia 7, em frente à Assembleia Legislativa (Aleac).

Segundo os trabalhadores, o objetivo é seguir “lutando contra os projetos de lei que tratam da aposentadoria complementar e alteração da Lei Estadual (Estatuto do Servidor)”. Em nota, a direção ressalta que as “escolas devem fechar para mantermos a pressão na ALEAC até conseguirmos fazer com que o governador Gladson Cameli determine fazer debate”, diz o Sinteac.

Os educadores querem construir as propostas junto com as equipes de governo. “Garantir nossos direitos de se aposentar com reenquadramento, paridade e integralidade respeitando tempo de serviço e idade”, afirmam. Segundo os servidores da Educação, o governador encaminhou o Projeto de Lei aos deputados estaduais sem ouvir os trabalhadores, nem sindicatos.

O Sinteac é o maior em número de servidores do Acre, com mais de 10 mil trabalhadores em educação. Entre as pautas principais de reivindicação, estão a aposentadoria integral ao completar idade e tempo de serviço com reenquadramento; garantia da aposentadoria especial aos professores, licença – premio; auxilio funeral e manutenção de nossos direitos conquistados.

Dia de protestos

Nessa quarta-feira, 6, o dia foi intenso na Aleac com a presença dos servidores em protesto. Após um dia inteiro de intervenção junto aos deputados, os sindicatos conseguiram adiar mais uma vez a votação do PL que prevê as mudanças na previdência estadual.

“Fechem a escola e venham para a luta. Ficaremos estes últimos dias em paralisação para garantir os seguintes pontos”, assina a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.

Ao ac24horas, a Secretaria Estadual de Educação informou por meio da assessoria de imprensa que está ciente da possível paralisação dos trabalhadores em educação, mas que ainda não sabem se as escolas vão aderir ou quais as possíveis instituições que não vão abrir nesta quinta. “As escolas tem essa autonomia”, respondeu a pasta.