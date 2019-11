Sindicalistas tentam invadir Aleac e são impedidos por seguranças com spray de pimenta

Sindicalistas e servidores públicos tentaram ocupar o plenário da Assembleia Legislativa, mas foram impedidos pela Polícia Legislativa com gás de pimenta.

A confusão começou quando deputados de oposição afirmaram que a audiência deveria ser dentro do plenário e não no auditório da Casa do Povo. Foi o suficiente para que os mais inflamados tentassem entrar, mas os seguranças barraram.

O clima ainda é muito tenso. O deputado Jenilson Leite (PSB) está tentando acalmar os ânimos para controlar a situação. Até agora a Mesa Diretora da Casa não se manifestou se haverá sessão ou não.

Veja o vídeo: