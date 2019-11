Sindicalistas desocupam plenário da Aleac; Gerlen Diniz nega racha na base do governo

Os sindicalistas resolveram desocupar o plenário do Poder Legislativo depois do anuncio do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressista), de que a PEC da reforma da previdência encaminhada ontem, 5, pelo governo não seria votada. Gerlen também negou que quatro deputados da base governista teriam abandonado o barco conforme anunciou Edvaldo Magalhães. O plenário foi ocupado hoje pela manhã depois de um dia tenso quando o governo pretendia aprovar a PEC em caráter de urgência urgentíssima.

Gerlen Diniz garantiu aos sindicalistas de que o governo não tem intenção nenhuma de aprovar a PEC sem dialogar com os Sindicatos. “Enquanto muitos estavam aqui acampados dentro do plenário recebemos representantes de mais de oito categorias que estão colocando suas demandas”, destacou. Entre as categorias citadas por Diniz estão delegados e agentes penitenciários o que preocupou ao movimento sindical.

A intensão do governo é intensificar os diálogos na quinta feira, 7, para votar amanhã mesmo a proposta. “Já temos várias emendas importantes a PEC feita pelos sindicalistas que estão em negociação com o nosso governo”, acentuou. Gerlen também assegurou que o governo tem votos de sobra para aprovar a emenda constitucional.

Sindicalista voltam a Aleac amanhã

Ao final da ocupação, a presidente do Sinteac e CUT, professora Rosana Nascimento, apelou para que todos os demais representantes sindicais estejam atentos no dia amanhã, quando o governo vai tentar aprovar de qualquer jeito a PEC. “A categoria dos trabalhadores não pode se desmobilizar, temos que aumentar a pressão e voltar a ocupar a Casa do Povo novamente”, advertiu Nascimento.