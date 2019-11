“Se votar o Acre vai parar”, gritam servidores estaduais na Aleac

Trabalhadores do setor público atenderam à convocação dos deputados de oposição e partidos de esquerda e ocuparam a Assembleia Legislativa para protestar contra a reforma da previdência proposta pelo governo do Estado. A audiência pública marcada para a acontecer às 8 horas dessa manhã, 6, se transformou em uma manifestação liderada pelos deputados Jenilson Leite (PSB), Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB). Discursos inflamados estão sendo dados por deputados que querem a realização da audiência pública no plenário e não no auditório.

Representantes dos sindicatos da administração pública exigem um debate aprofundado sobre a reforma da previdência que, segundo eles, tira direito dos trabalhadores. Em contrapartida, o governo do Estado é pressionado pelo rombo de mais de R$ 500 milhões/ano que vem se arrastando desde o governo de Sebastião Viana (PT). O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), nem a Mesa Diretora da Aleac se manifestaram a respeito. O governador Gladson Cameli (Progressistas) também é esperado a qualquer momento, já que se tornou um fato corriqueiro ele comparecer as manifestações para dialogar com funcionários.