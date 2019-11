Remédio amargo, Roberto tem razão!

O deputado Roberto Duarte (MDB) foi corajosamente verdadeiro ao dizer durante uma reunião na Aleac com deputados do PT, PCdoB e PSB, Daniel Zen, Edvaldo Magalhães e Jenilson Leite respectivamente, e (sindicalistas do serviço público) que era (e que é) a favor da reforma da Previdência. Roberto só exige do governo para ter seu voto o debate franco e aberto. Ao que parece, o governo não dispõe de tempo, mas a primeira audiência pública sobre o tema está marcada para hoje, 7, às 8h, no auditório da chamada Casa do Povo. Apesar dos votos contrários do PT e PCdoB na Câmara e no Senado a reforma por lá foi aprovado com apoio de boa parte de parlamentares da esquerda por entenderem a necessidade vital da reforma da Previdência para sanear as contas públicas e garantir a sobrevivência do Estado. Um remédio amargo, mas necessário que todos os municípios e Estados terão que tomar. Gostando ou não. Roberto Duarte sabe disso, não é hipócrita!

. Governo, pacote, base e oposição!

. Em décadas passadas, principalmente durante o regime militar, quando se falava que o governo iria mandar um pacote de medidas para o Congresso Nacional havia um pânico geral.

. Um dos mais famosos, o “Pacote de Abril”, entrou para a história.

. O presidente Geisel (1974) fechou até o Congresso com o pacote dele.

. Se o PT apertar a rosca mais um pouquinho a prefeita Socorro Neri (PSB) chuta o pau da barraca, vai de mala e cuia para o PSD.

. Mala e cuia, nesse caso, é levando o PSB.

. PT e PC do B estariam livres para lançar uma chapa sem nenhum cargo comissionado na prefeitura.

. A questão é:

. De que lado ficariam alguns secretários e assessores, já que segundo alguns socialistas 60% dos cargos ainda estão nas mãos do PT.

. O senador Sérgio Petecão quer a prefeita Socorro filiada ao PSB, não poderia criticar o Minoru Kimpara que saiu do PT para o PSB., o discurso cai por terra.

. A balança tem que ser justa!

. O governador Gladson Cameli (Progressista) fez exatamente o que a oposição pedia na Assembleia: exonerou Mônica e seus coronéis!

. Portanto, o discurso da oposição de que ela era uma santa que obrava milagres e que o governador é o culpado não é coerente.

. “O ser é, o não ser não é”, já dizia o grego Parmênides, o cara que deu um nó tão doido na cabeça das pessoas que até hoje ninguém conseguiu desatar.

. Alguns questionamentos incomodam…

. Por que o presidente Lula e a presidenta Dilma no auge de suas popularidades não fizeram a reforma da previdência, a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma econômica???

. “Por que? Por que? Por que”?

. “Dói…”, como um petista que arriou o pau da bandeira!

. Pois é, então, o presidente Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes e o Congresso Nacional vão fazer!

. A que preço, a que custo…?

. Pergunta pra Zefa!

. “Por que vocês gastam tanto dinheiro com aquilo que não é pão”, Jesus de Nazaré.

. Acho que ele já sabia que chegaria um tempo que a pessoa preferiria passar fome para poder ter um celular de última geração.

. Sobre o tema da redação do Enem, uma estudante saiu revoltada depois da prova gritando:

. “P* tantos problemas graves nesse pais o cara vem me pedir para escrever sobre a democratização do acesso ao cinema”.

. Sapecou mais um quatro PKP, c*, @#$%¨#%$##*&… e foi chutando lata na rua!

. O dia hoje vai ser quente na Assembleia!

. Bom dia!