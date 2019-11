Reaplicação da prova do Enem 2019 pode ser solicitada até o dia 18 de novembro 

Para atender às reclamações, o Inep abrirá um canal, a partir da próxima segunda-feira (11)

Até o dia 18 de novembro, participantes do Enem 2019 que tiveram dificuldades de logística durante a realização do exame podem relatar o ocorrido e solicitar a reaplicação do exame. Embora não tenham sido registradas ocorrências significativas, o Inep constatou casos pontuais de problemas ocorridos durante a aplicação no primeiro dia da prova.

Para atender às reclamações, o Inep abrirá um canal, a partir da próxima segunda-feira (11), para que os participantes prejudicados por problemas logísticos, durante o exame, tenham direito à reaplicação. Contudo, nem toda reclamação garantirá a reaplicação da prova, pois as solicitações serão analisadas individualmente pela Comissão de Demandas do Inep.

As provas da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 foram aplicadas no último domingo, 3 de novembro, em 10.133 locais do país. Conforme apuração do Inep, 3,9 milhões de inscritos participaram da primeira etapa da avaliação.

Como solicitar reaplicação do Enem?

A solicitação de reaplicação deverá ser feita diretamente na Página do Participante, após informação do CPF e da senha cadastrados. Os pedidos poderão ser registrados entre os dias 11 e 18 de novembro. Os resultados das solicitações também serão publicados na Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil