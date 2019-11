Programa ‘Não Vacila Não’ oferece palestras aos jovens de Sena Madureira sobre DSTs

Começou nessa terça-feira, 5, a programação da Secretaria Municipal de Sena Madureira que reúne adolescentes em escolas públicas da cidade para debater assuntos relacionados a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cuidados com a saúde. A primeira escola a receber palestras do programa ‘Não Vacila Não, o Negócio é Prevenção’, foi a Dom Julio Mattioli. Lá, mais de 300 meninos receberam instruções do Programa Saúde do Adolescente.

O programa é da prefeitura de Sena, coordenado por Juza Bispo, que também dirige ações voltadas à saúde do adolescente no município. No decorrer desta semana, grupos de meninas também serão contempladas com as palestras. O projeto vai atender as demais escolas públicas de ensino médio da cidade.

“É um trabalho de conscientização com os jovens. Aqui debatemos questões de higiene, doenças e causas que podem prejudicar a saúde do adolescente. Oferecemos palestras e kits com folhetos com mais instruções e preservativos. Tudo para que o jovem conheça os riscos de uma relação sexual desprevenida”, explica o coordenador.

A ação envolve profissionais da saúde da secretaria municipal, educadores da secretaria de educação e demais servidores da prefeitura de Sena Madureira.