Parlamento discute a importância dos portos para o desenvolvimento da economia do Norte

Na manhã dessa quarta-feira (06), a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) participou do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Portos do Norte do Brasil.

Não há como se pensar em produção, se não pensar em como o que é produzido vai chegar até os mercados consumidores, sejam locais, nacionais ou fora do país.

O que pouca gente sabe é que há consenso entre os planejadores de transportes, estudiosos do tema, operadores logísticos e do setor produtivo, que as alternativas de escoamento mais adequadas para a produção do Norte brasileiro são as que conduzem para os portos da região, inclusive os portos secos.

Por esse motivo, para se pensar em discutir as dificuldades e alternativas para potencializar os portos da região foi criada na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar em Defesa dos Portos do Norte do Brasil.

Uma das integrantes da Frente Parlamentar é a deputada federal acreana Mara Rocha (PSDB) que fez questão de enfatizar a necessidade de se pensar na alternativa dos portos secos para auxiliar no escoamento da produção do Acre: “O Acre viveu 20 anos de estagnação econômica, graças às péssimas administrações petistas. Agora temos um governo comprometido com o desenvolvimento e quero aproveitar essa Frente Parlamentar para ajudar em soluções que permitam a retomada do nosso desenvolvimento. Irei encaminhar discussões para a implantação do Porto Seco no nosso Estado, que melhorará a logística e permitirá agilidade na importação e exportação de produtos”, afirmou.

O Porto Seco, ou Estação Aduaneira Interior (EADI), é o nome técnico para um terminal de recepção de mercadorias localizado em uma região diferente da fronteira. Nesse local é possível realizar todos os serviços aduaneiros. As cargas vindas de outros países, por exemplo, podem ser recebidas e nacionalizadas. O local também pode armazenar a mercadoria do importador, em regime de suspensão de impostos, e fazer a nacionalização por partes, servindo como ponto de encontro entre ferrovia e rodovia ou para troca de veículos no envio de mercadorias, o que facilita o transporte de produtos.

“O Presidente Bolsonaro tem sinalizado que utilizará recursos do Fundo Soberano da Arábia Saudita para a construção de ferrovia no Acre, permitindo uma saída para o Oceano Pacífico, nesse cenário o Porto Seco torna-se ainda mais importante”, finalizou Mara Rocha.