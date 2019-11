No Juruá, patos tomam banho em buracos da rodovia AC-405

As comunidades rurais que vivem nos ramais Mariana I e Buritirana em Cruzeiro do Sul estão sendo beneficiadas com a agilização dos trabalhos que vai permitir a pavimentação das duas importantes estradas vicinais que permitem o escoamento da produção local.

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) intercedeu ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para que mais uma parcela do convênio fosse liberada com brevidade por conta do risco de ser perder a base que já foi feita para o asfaltamento dos ramais.

O valor de R$ 1,7 milhão já está na conta da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para garantir seguimento da obra.

O convenio foi firmado ainda durante a administração do ex- prefeito Vagner Sales com o Ministério do Desenvolvimento Regional e é de R$ 6 milhões proveniente de recurso extra emenda assegurado por Jéssica Sales no orçamento de 2016. Desse total, a parlamentar já conseguiu a liberação de R$ 4,2 milhões, o que corresponde a 70% do custo da obra.

Com esse percentual liberado, a empresa contratada conseguirá avançar o cronograma da obra e, com isto, a pavimentação dos ramais estará praticamente concluída.

“Sei o que representa essa obra na vida dos moradores daqueles ramais. São famílias que sobrevivem da produção agrícola e precisam de estrada em condições para escoarem os produtos, um esforço a menos para eles. Esse antigo sonho que vai se tornando realidade”, disse Jéssica Sales.