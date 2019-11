Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 60 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 6, o prêmio acumulado de R$ 60 milhões. As seis dezenas serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

O bilhete simples, com seis dezenas marcadas custa R$ 3,50. Mas, pagando um valor maior pela aposta, é possível marcar até 15 números entre os 60 disponíveis no volante, aumentando as chances de ganhar.