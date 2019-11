Mais de 3 mil pessoas deverão assistir ao show de Naiara Azevedo no município de Cruzeiro do Sul

Em 2014, mais de 26 mil pessoas foram infectadas pela dengue em Cruzeiro do Sul: 29 % da população. Agora o surto da doença pode voltar e há suspeita da morte de uma mulher, de nome Neiva, por dengue hemorrágica. Ela morreu na noite desta terça-feira no Hospital do Juruá

O caso está sendo apurado pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

Em 2018 foram 1.029 casos confirmados e este ano, até setembro foram são 360, uma redução de 65%. Mas em outubro, houve aumento, sendo que os números ainda não foram divulgados pela secretaria de Saúde de Cruzeiro. No Hospital do Juruá, houve um grande aumento de procura por pacientes com sintomas da doença.

A secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, informa que apesar do Ministério da Saúde ter parado de fornecer inseticida de combate ao Aedes Aegypti, a prefeitura desenvolve uma série de ações para evitar a proliferação do mosquito: iniciou no dia 14 de outubro, dois arrastões.

O arrastão de limpeza já retirou mais de 1.500 toneladas de entulhos de 6 dos 27 bairros cruzeirenses. O objetivo é eliminar focos do mosquito.

Outro arrastão, feito por Agentes de Endemias, é o de vistoria nos quintas e conscientização da população para a importância da prevenção: quintais limpos e caixas d’água tampadas.