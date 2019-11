Justiça de Xapuri determina que Estado forneça medicamento de alto custo a paciente

A presidente da CUT e do Sinteac, professora Rosana Nascimento, fez um verdadeiro apelo ao bom senso e a razão para que o governo suspenda a votação da PEC da reforma da Previdência. “Senhor presidente Nicolau e líder do governo Gerlen Diniz, não estamos aqui para fazer guerra nem para derrubar o governo, estamos apenas pedindo tempo para analisar as propostas com calma e tranquilidade”, argumentou. De acordo com ela, o bom senso e o diálogo deve prevalecer nessa questão. “Existem alguns artigos da PEC que, a princípio, trazem sérios prejuízos aos servidores, isso não podemos aceitar”, disse.

Os demais sindicalistas reforçaram o pedido para que o governo coloque a PEC em votação apenas no mês de dezembro para evitar confrontos entre servidores e o governo. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – AC também participam do debate apoiando os sindicalistas e demais servidores. “O governo está desrespeitando um direito fundamental que é o da publicidade”, disse um dos advogados. A Associação dos Defensores Públicos, presente ao encontro, arguiu tempo para analisar o impacto das medidas”