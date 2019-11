Jenilson condena empáfia do PT

O deputado Jenilson Lopes (PSB) condenou ontem a empáfia como figuras importantes do PT vêm tratando politicamente a prefeita Socorro Neri, com uma relação nada respeitosa. Citou o caso da última fala do ex-senador Jorge Viana (PT) de que, o mandato não pertence à atual prefeita, mas ao antecessor Marcus Alexandre, que renunciou ao cargo para disputar o governo. Ainda no mesmo pronunciamento, o petista criticou a prefeita por não ter aproveitado o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) na AMAC, entidade que preside, fatos que considera como desrespeitosos. Para o deputado, não se constrói alianças com imposição. Não quis confirmar ao BLOG DO CRICA se a prefeita disputará a reeleição, prefere esperar seu pronunciamento a respeito, prometido para o começo do próximo ano. Também não quis falar sobre a possibilidade do vice na chapa de uma hipotética candidatura à reeleição da prefeita Socorro não ser do PT, pelo desgaste do partido. Jenilson é hoje um dos políticos mais próximos da prefeita e atua como uma espécie de conselheiro político. É um bom articulador.

GLADSON SENDO GLADSON

Não me lembro nas últimas quatro décadas de um governador do Acre com o estilo do Gladson. Tem uma forma pessoal de tratar os protestos de servidores. No caso de ontem, no protesto dos gestores públicos, vestiu uma camisa preta do movimento, com a inscrição “Isonomia, Já!”, foi para o meio, dialogou, prometeu discutir as pautas, e saiu aplaudido.

DE UM LIMÃO A LIMONADA

Quem estiver apostando que o Gladson Cameli será um governador de apenas um mandato é bom não jogar todas as suas fichas nesta hipótese. Gladson sabe fazer do limão uma limonada.

OU QUEBRA E NÃO PAGA

Acho positiva esta Audiência Pública de hoje às 8 horas, na ALEAC, do governo com os sindicatos, sobre a Reforma da Previdência estadual. Vou conhecer o projeto na discussão. Mas posso antecipar que se mudanças não forem feitas o ACREPREVIDÊNCIA quebra e não terá no futuro como pagar os pensionistas e aposentados. A discussão é técnica e não política.

TAMANHO DO ROMBO

O governo Gladson começou desembolsando R$38 milhões por mês para o ACREPREVIDÊNCIA e já pulou para R$45 milhões na atualidade. Ao final do ano terá tirado do cofre para cobrir o rombo em torno de R$ 600 milhões. Não há saída ao não ser uma reforma estadual.

GRANDE TESTE

A votação de hoje na ALEAC da matéria será o grande teste da base do governo. Pelo que disse ontem o líder do governo, deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS), o grupo estará unido na votação a favor do pacote de projetos do governo que chegaram na Assembléia Legislativa.

MOVIMENTAÇÃO GIGANTE

É esperada para hoje na ALEAC uma manifestação gigante dos sindicatos dos servidores.

DISCUSSÃO MAIS AMPLA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) estava ontem preocupado com a votação apressada do projeto da Previdência estadual, para ele deveria haver um debate mais longo com a categoria dos servidores públicos. Não disse qual seu voto, mas não me surpreende se não votar a favor.

AS QUEIXAS SE AVOLUMAM

As quadras esportivas construídas com recursos de emendas parlamentares estão servindo de fonte de renda dos que se dizem os encarregados de gerir a obra, cobrando dos moradores pelo seu uso. A prefeita Socorro Neri precisa tomar uma providência urgente a este respeito.

PATINHO FEIO

Quando estava no poder o PT era o cisne que todos queriam posar ao lado, depois da derrota virou o patinho feio do qual os antigos aliados querem distância. É só contabilizar quantos partidos que integravam a FPA já se bandearam para o lado do atual governo.

CANDIDATURA PRÓPRIA

Há um grupo que se avoluma no PT na defesa de candidatura própria a prefeito da capital.

GARANTIA DADA

A garantia do governo dada aos deputados da sua base é de que com a reforma da Previdência Estadual não haverá aumento da contribuição previdenciária. E argumenta de que, se nada for feito, o déficit da Previdência que é de R$ 600 milhões ira para R$1 bilhão em 2022.

PRIMEIRA PROVIDÊNCIA

Acho que a primeira providência que a nova equipe da SESACRE terá de tomar é a de não faltar médicos e medicamentos nas UPAS e Pronto Socorro. E mudar a péssima imagem de pacientes jogados nos chãos dos corredores do PS. Se não tem leito, convenia com hospital particular.

RESOLVER O BÁSICO

A equipe que for tocar a SESACRE tem que ter um tempo para atacar os problemas da complexa pasta, mas tem de procurar resolver de imediato o básico do atendimento. O diálogo com os médicos e enfermeiros sobre escalas é outro ponto essencial a ser atacado.

MUDAR É DA GESTÃO

Não se pode criticar o governo por fazer várias mudanças na equipe do primeiro escalão. Não deu certo tem mesmo que trocar a peça. Não se pode é insistir no que não funciona bem.

ASPECTO A SER RESSALTADO

O governador vai entrando para um ano de mandato e não se conhece dentro da sua equipe nenhum ato de ilegalidade. Há atrapalho na gestão, mas nada que venha ferir a lisura até aqui.

PONTE DE DIÁLOGO

Foi montada uma ponte de diálogo constante entre o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, e os deputados da base do governo. Esta interlocução era o que faltava entre o governo e a Assembléia Legislativa. Há uma confiança na aprovação de todos os projetos.

DIREITO AO CONTRADITÓRIO

Todos têm o direito de ser contra a hipótese do AI-5 defendido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, mas pedir a sua cassação por expressar uma posição não é ser democrata.

CONTRADITÓRIO É ESSENCIAL

Na democracia o contraditório é essencial, até se respeitar as bobagens faladas.

FRASE DO DIA

“A única maneira de dar um passo á frente á beira de um abismo é dar um passo atrás”. Montaigne, filósofo francês.

CENÁRIO IDEAL

Uma figura importante da esquerda revelou ao BLOG do CRICA de que o cenário ideal para que a prefeita Socorro dispute a reeleição com uma boa margem de simpatia seria o PT e PCdoB não participarem da chapa e entrarem como apoiadores, para possibilitar novas alianças.

ACHO DIFÍCIL

Pelo que conheço da arrogância de algumas figuras petistas, estes, mesmo num inferno astral da última eleição em que foram massacrados nas urnas, não creio que aceitem ficar fora do holofote eleitoral de 2020.

EXTREMA CONFIANÇA

O secretário Alysson Bestene está hoje na cota dos mais próximos do governador. Ontem, estavam juntos nas discussões sobre a SESACRE e não me admiraria se estiver na nova equipe.

PROJETO INTERESSANTE

Este projeto do deputado Roberto Duarte (MDB), que obriga as unidades de saúde a ter profissionais de Libras no seu quadro e interessante, de relevância, e deveria ser aprovado. O profissional seria o elo, entre os deficientes e os médicos no relato de sintomas de doenças.

EFICIENTE NA ELUCIDAÇÃO

Os crimes contra o patrimônio continuam a se suceder na capital em grande volume, mas há de se ressaltar também que os policiais têm sido eficientes e rápidos na elucidação dos casos.

NÃO TEM SANTO NA HISTÓRIA

Quem aceitou ir para dentro de uma reserva extrativista sabia que a principal atividade econômica teria que ser o extrativismo e não a pecuária. Ninguém foi para Resex Chico Mendes enganado. A questão é que muitos foram comprando lotes e viraram fazendeiros.

REFORMA AGRÁRIA FOI UM BLEFE

A Reforma Agrária do INCRA foi um grande blefe. Cito os casos dos projetos Quixadá e Pedro Peixoto, onde no lugar onde deveriam estar parceleiros produzindo, hoje estas áreas foram transformadas em grandes fazendas de criação de gado. Este é o quadro do campo.

MUDANÇA RADICAL

Numa conversa rápida ontem com o governador Gladson deu para notar a sua aflição na escolha da nova equipe da SESACRE, para fazer a coisa certa. Sabe que não pode mais errar.