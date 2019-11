Governo não pode retirar de pauta a reforma da previdência e diálogo tem que ser hoje

Para tentar resolver a ocupação da Assembleia Legislativa pelos sindicatos da administração pública, os deputados de oposição representando os Sindicatos conversam nesse momento com o presidente da Assembleia Legislativa e o líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas). Os servidores aguaram o desfecho da reunião. Eles exigem a retirada de pauta da PEC que dispõe sobre a reforma da previdência. O objetivo é discutir todos os pontos da proposta do governo que vem na esteira da reforma do governo federal aprovada pela Câmara e pelo Senado. A maioria dos sindicalistas não é contra a reforma entendendo que deve ser aprovada, mas há necessidade do debate.

Até o momento o Gabinete Civil do governo não acenou com a possibilidade de retirar de pauta a proposta. Os deputados da base tentam conciliar para evitar desgaste político com servidores, mas também defendem o entendimento de que a reforma precisa sim ser aprovada. Os funcionários prometem acampar e fazer vigília até que o governo ceda para fazer o debate exigido por eles. O presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior, informou ao ac24horas que os deputados da base estão reunidos para decidir sobre se vai a votação ou não a proposta governamental.

Cesário e Claudio Ezequiel à frente do movimento

O presidente estadual do PT, Cesário Braga, e o ex-presidente do Sinteac, Claudio Ezequiel, também participam do movimento de ocupação da sede do Poder Legislativa. Além deles, os demais Sindicatos que representam os Poderes Executivos e Judiciário. Manifestantes também gritam palavras de ordem como, por exemplo, “o povo unido jamais será vencido”, além de chamarem o líder do governo de “traidor”. Em relação ao governador Gladson Cameli dizem que é “o fim da lua de mel”.