Governo do Acre convoca aprovados no processo seletivo simplificado do Depasa

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), tornou público a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato de processo seletivo simplificado do Departamento Estadual de Águas e Saneamento (DEPASA). A convocação do edital de Nº (013) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (06).

A convocação do processo seletivo segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação, número de inscrição, nome e nota final.

Para a entrega de documentos, os candidatos de ampla concorrência convocados deverão comparecer até o dia 15 de novembro de 2019, e os candidatos que se declararam com deficiência (PCD), deverão comparecer té o dia 20 de novembro de 2019, das 8h30min às 12h ou das 14h às 17h, a um dos endereços da Gerência do DEPASA.

