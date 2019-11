Fronteira fechada: bolivianos exigem que Evo Morales renuncie

Manifestantes bolivianos deram o prazo de 48 horas para que o presidente reeleito Evo Morales renunciasse ao cargo. O prazo encerrou nessa terça-feira, 5, e como Morales não renunciou, dezenas de moradores foram às ruas protestar contra o resultado das eleições gerais na Bolívia, ocorrida no último dia 20 de outubro.

Desde a noite dessa terça-feira, 5, manifestantes do país vizinho ao Acre bloquearam as pontes que ligam municípios de Brasileia e Epitaciolândia à Bolívia por tempo indeterminado. As pontes amanheceram fechadas e continuam bloqueadas na tarde desta quarta-feira (6).

A polícia nacional boliviana e a Polícia Militar do Acre contêm os ânimos na fronteira do estado com a Bolívia. Somente pedestres estão transitando de um lado para o outro da ponte.

Fotos: Cedidas/Raylanderson Frota