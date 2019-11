Ex-presidiário é executado com dois tiros na cabeça no bairro Tancredo Neves

O comerciante e ex-presidiário Marieldo de Souza do Nascimento, de 45 anos, mais conhecido como “RamisFly” foi morto com dois tiros na cabeça na tarde desta quarta-feira (6). O crime aconteceu na rua Antônio Pessoa Jucá, antiga rua Flaviano Melo, próximo ao antigo box da PM, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava na frente de sua loja de assistência técnica de celular, quando dois não identificados numa motocicleta roubada, de placa NAA-4490 estacionaram a moto na rua Bandeirante e seguiram na rua Antônio Pessoa Jucá até a frente do estabelecimento de Marieldo e efetuaram dois tiros que o atingiu no rosto e na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram do local num veículo que estava dando apoio aos criminosos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, Marieldo já se encontrava morto.

Policiais Militares do 5° Batalhão isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo do ex-presidiário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

Segundo a polícia a motivação foi briga entre facções.