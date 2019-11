Estudantes vão às ruas de Tarauacá com velas para exigir iluminação pública em rodovia

Mais de 100 estudantes foram às ruas do município de Tarauacá no início da noite dessa terça-feira, 6, para exigir iluminação pública no percurso que dá acesso ao campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), situado às margens da BR-364. Os manifestantes são alunos e servidores dos cursos noturnos da instituição e apelam por uma solução ao problema. Alguns matriculados já deixaram de frequentar as aulas devido à escuridão na rodovia.

Com velas e lanternas, eles iluminaram a passagem durante o manifesto. “Essa situação favorece a ação de criminosos. Além disso, corremos riscos de esbarrar com animais peçonhentos na estrada, por falta de iluminação, e ainda de acidentes de trânsito. Tudo isso é recorrente aos alunos que vão ao Ifac caminhando ou de bicicleta”, explica um dos servidores que participaram do ato, o assistente social Alceu dos Santos.

O protesto durou cerca de duas horas, composto de alunos, servidores e moradores da região. O ato foi acompanhado por uma equipe da Polícia Militar. “O manifesto voltará a ocorrer se não houver nenhuma solução cabível para a situação. Já fomos em todos os locais para pedir que a iluminação seja instalada, tanto na prefeitura, na Energisa, no Ministério Público, Dnit, e nada foi resolvido”, diz Alceu.

Eles dizem que a situação de “breu” é pior no perímetro do campus ate a rotatória do bairro Triângulo. “Até agora ninguém procurou a gente para tratar disso”, lamentam os estudantes. A concentração do manifesto ocorreu no pátio do Ifac e seguiu em caminhada pela BR-364.