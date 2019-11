Estão abertas as inscrições para Mestrado na Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (UFAC) por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) divulgou nesta quarta-feira (06) o resultado preliminar das inscrições que trata do preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação da instituição para o 1º semestre de 2020.

O resultado final da primeira etapa será publicado no dia 14 de novembro de 2019, no sítio eletrônico da Instituição , no qual serão indicados os cursos para os quais haverá prova, a realização da análise do coeficiente de rendimento e os que terão vagas adjudicadas.

Os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida poderá interpor recurso à Pró-Reitoria de Graduação no prazo de 02 (dois) dias, contado da publicação, através do link http://sistemas.ufac.br/residuais na página de acompanhamento do candidato, no período compreendido das 00h do 06 às 23h59min do dia 07 de novembro de 2019, observado o horário oficial do Acre.

Confira a lista das inscrições deferida e indeferida, clicando aqui.