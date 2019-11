Contra a reforma da previdência, servidores públicos ocupam a Assembleia Legislativa

Mais um homicídio foi registrado na capital. Um homem ainda não identificado pela polícia, de aparentemente 30 anos, foi morto com um tiro na madrugada desta quarta-feira (6). O crime aconteceu na rua Quintino Bocaiuva, próximo a OCA, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava caminhando, quando um carro se aproximou, parou e um homem não identificado desceu do veículo, o criminoso de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu as costas da vítima, que para não ser mais ferido, ainda conseguiu correr cerca de 150 metros e caiu no calçadão da Benjamim Constant, próximo ao Colégio Acreano. Após a ação o autor do crime fugiu tomando rumo ignorado.

Populares que passavam pelo local ao verem o homem ferido acionaram a ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas quando os paramédicos chegaram no calçadão, nada puderam fazer pelo homem que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 1° Batalhão até a chegada dos peritos em criminalística.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca identificar o criminoso.

A polícia acredita que a motivação do crime pode ter sido um possível acerto conta.