Comissão do Senado aprova PEC que estende novas regras da Previdência para Estados e municípios

Pesquisa inédita realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), em parceria com o instituto Data Control, traça um amplo panorama político e econômico sobre o ânimo do povo acreano em relação ao desenvolvimento econômico e social do estado.

Com base em 1.200 entrevistas realizadas entre os dias 19 a 27 de outubro, nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Brasileia, a FIEAC obteve um retrato da percepção da opinião pública sobre a ação dos governos federal e estadual no Acre. A pesquisa mostra que 70,4% dos entrevistados estão preocupados com o desemprego e que 47,6% acreditam que a indústria deve merecer incentivos do governo do estado para ampliar o desenvolvimento econômico e gerar emprego.

A indústria da construção civil deveria ser prioridade para 27,4% dos entrevistados; a agricultura, 18,5%; e o agronegócio 16,2%. Os dados do levantamento foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, na sede da FIEAC, pelo presidente José Adriano e pelo cientista político José Dênis Moura dos Santos, diretor do Data Control, um dos mais tradicionais e respeitados institutos de pesquisa do Acre.

A pesquisa é a primeira realizada pela FIEAC, que pretende repetir, periodicamente, o levantamento para ouvir o que pensa a população do estado, nos moldes do que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) faz com o Ibope há dez anos. A margem de erro é de 3% e o intervalo de confiança é de 95%. Em relação ao governo do estado, 75,8% da população tem expectativa de que vai melhorar a situação: 33,9% acreditam que vai melhorar muito; e 41,9% que vai melhorar um pouco.

O governo tem a aprovação da maioria da população nas políticas para as áreas de segurança pública (61,9% aprovam), educação (59,5%), agricultura (46,7%) e meio ambiente (41,8%). Mas nas áreas de saúde, desenvolvimento e emprego a desaprovação supera a aprovação.

“Esses dados são levados ao governador no intuito de auxiliar sua gestão. Os números estão postos e claros e entendemos que é possível reverter a negatividade de alguns pontos. Essa Sondagem da Indústria visa mais uma vez fortalecer o setor produtivo, governos e instituições do sistema Fieac”, disse Adriano, reafirmando que a construção civil é a forma mais rápida de se gerar emprego e renda.