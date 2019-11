Chineses poderão financiar a estrada que liga o Acre ao Peru

Os chineses poderão financiar as obras da estrada que liga Mâncio Lima à Pucallpa, no Peru, no valor aproximado de R$ 300 milhões.

A informação é do coordenador do Grupo de Trabalho da ligação fronteiriça, Francimar Tavares, que está em Cruzeiro do Sul.

A ligação entre os dois países tem cerca de 250 km, sendo 130 km do lado brasileiro. Os chineses financiaram todo o trecho.

Segundo Francimar, os orientais têm interesse em diminuir o trajeto dos produtos que compra do Brasil, como a soja, que leva do Centro Oeste. “Esse percurso pelo Acre e muito mais econômico para eles do que pelo Canal do Panamá e África”, explica.

Exportações e importações seriam feitas pela estrada , de acordo com Francimar, que nesta quarta feira, fará uma incursão na trilha já aberta a partir de Mâncio Lima.

Quer ver de perto, a situação da trilha existente, e fazer registros com fotografias e informações, para apresentar para a bancada federal e órgãos ligados ao tema.