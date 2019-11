Bolsonaro quer extinção de municípios de até 5 mil habitantes

O médico veterinário Edivan Maciel, servidor de carreira do Estado e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), deixou de ser uma especulação para se tornar o nome oficial para assumir a Secretaria de Agricultura e Pecuária no lugar do engenheiro agrônomo Paulo Wadt. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli ao ac24horas.

De acordo com o chefe do Palácio Rio Branco, Edivan deve chegar de Portugal nós próximos dias e acertará os detalhes de sua nomeação e uma nova equipe formada por diretores e chefes de departamento.

O ac24horas apurou que a mudança deverá ser profunda na pasta considerada o “coração do governo” de Gladson Cameli.

Edivan é uma das figuras do ramo da agropecuário bastante respeitada e teria o aval dos principais pecuaristas e empresários do Acre para assumir a pasta. Apoio este que Paulo Wadt não tinha desde que assumiu o comando da pasta em janeiro, por indicação da deputada federal Mara Rocha (PSDB), com quem rompeu politicamente no decorrer de sua gestão.