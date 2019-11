Governo pode pegar empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa que investiga supostos abusos na tarifa de energia elétrica começou a fase das oitivas. Nessa etapa os deputados passam a ouvir os convocados a darem explicações aos questionamentos levantados na primeira fase de investigação. O presidente da Energisa, José Adriano, está depondo nesse momento. Ele se fez acompanhar de vários diretores e assessores da empresa que comprou a extinta Eletroacre por apenas R$ 50 reais.

Sob juramento, José Adriano se colocou a disposição da CPI para dirimir quaisquer dúvidas em relação a empresa. Lembrou que a Energisa está a apenas um ano no Acre, mas os desafios são muito grandes. “Mais do que uma convocação é uma oportunidade que nos é dada para trazer esclarecimentos sobre as atividades da empresa no Estado”.

O deputado Roberto Duarte (MDB) questionou a cobrança abusiva da empresa em relação aos últimos meses. “Quero saber do aumento abusivo, principalmente no mês de agosto no quilowatt/hora”, indagou o parlamentar. Segundo José Adriano, será necessário avaliar cada unidade consumidora para ver realmente o que aconteceu. Pediu que o parlamentar envie essas contas a Energisa para que sejam avaliadas. Roberto Duarte contra argumentou apresentando contas majoradas que eram de apenas R$ 600 reais e dobraram para mais de R$ 1.200,00.

De acordo com Roberto Duarte, ele mesmo fez um teste com medidores novos e antigos. Os novos consomem mais energia do que os antigos. Na opinião de José Adriano, a Energisa é muito rigorosa no sistema de medição. “Os medidores eletrônicos são invioláveis e aprovados pelo Imetro”, revelou. Os medidores, segundo ele, são lacrados, são invioláveis e todos os dados são enviados ao Imetro.

Os demais membros da CPI também realizaram questionamentos ao presidente da Energisa José Adriano. Ele se comprometeu a enviar os documentos requerido pelos parlamentares, já que muitas das dúvidas não podem ser tiradas verbalmente, mas através de pesquisa e comprovação técnica. Segundo ele, a Energisa tem padrões técnicos rigorosos na sua atividade afim.