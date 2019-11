Vestibular indígena da UnB tem inscrição até dia 11; provas serão em Tarauacá

O vestibular indígena da Universidade de Brasília está com inscrições abertas até 11 de novembro. São 85 vagas para o 1º e o 2º semestres de 2020, em 35 cursos presenciais. Não há taxa de inscrição.

A iniciativa faz parte do acordo de cooperação entre a Unb e a Fundação Nacional do Índio.

As vagas estão distribuídas entre 38 cursos presenciais nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia e Planaltina.

Somente podem concorrer às vagas candidatos indígenas que tenham cursado ou estejam cursando a maior parte do ensino médio em escolas da rede pública, ou da rede particular desde que por meio de bolsa de estudos integral ou parcial de, no mínimo, 50%.

A avaliação será feita por meio da aplicação de prova objetiva e de redação em língua portuguesa, além de uma fase de entrevista pessoal. As provas ocorrerão na data provável de 14 de dezembro, nos polos regionais das cidades de Barra do Bugre/MT (Aldeia Umutima), Brasília/DF, Caucaia/CE (Aldeia Trilho), Palmeira dos Índios/AL, Santa Isabel/AM, Tabatinga/AM e Tarauacá/AC.