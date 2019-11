Universidade Federal do Acre realiza palestra na área de ciências agrárias

O vereador Juruna (AVANTE) usou o tempo do pequeno expediente na Câmara de Rio Branco (CMRB), para apresentar um anteprojeto de lei que isenta portadores de doenças graves como câncer, HIV, insuficiência renal e doença falciforme, de pagar Imposto de Prédio Territorial (IPTU).

O vereador em seu discurso, na Tribuna da Câmara durante o pequeno expediente disse que esse anteprojeto se trata de além de regulamentar já que a prefeitura já faz isso, e isentar de forma definitiva, pacientes doentes que ganham pouco, no caso até dois salários mínimos, já que eles tem que gastar muito com remédios para ainda ter que se preocupar com pagamento de IPTU e, portanto, ele solicitou a compreensão do Executivo na análise do anteprojeto.

“A prefeitura deve demonstrar preocupação com estas pessoas que doentes precisam ter grandes gastos e ficariam um pouco mais aliviadas ao ter uma gasto a menos”, disse.