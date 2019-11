Terça será de tempo instável com chuvas a qualquer momento em regiões do Acre

A Caixa realizou hoje em São Paulo o sorteio do concurso 2204 da Mega-Sena, mas nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Os números sorteados foram: 01 – 28 – 29 – 32 – 35 – 56.

Como a próxima edição tem final “cinco” (2205), o prêmio estimado deu um salto e agora está em R$ 60 milhões.

Segundo o banco, o sorteio de hoje premiou 76 apostas na faixa da quina. Cada uma delas levou R$ 45.148,15. Outras 5.847 apostas fizeram a quadra e ganharam prêmios individuais no valor de R$ 838,34. Esta edição deveria ter acontecido no último sábado (2), mas foi adiada para hoje por causa do feriado nacional do Dia de Finados.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O calendário agora volta ao normal e o concurso 2205 está marcado para quarta-feira (6), novamente no Espaço Loterias, em São Paulo, às 20h (horário de Brasília). O evento vai ter transmissão ao vivo da RedeTV! e também do canal oficial do banco no YouTube.