Sindicatos organizam novo ato contra a aprovação da Reforma da Previdência no Acre

Dezenas de entidades e movimentos sociais irão se manifestar nesta quarta-feira, 6, contrários à aprovação de projetos de Lei que altera o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e a Lei Complementar n 39, encaminhada pelo governo do Estado nessa terça-feira (5). O protesto está marcado para iniciar às 8 da manhã, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco.

O horário do manifesto coincide com a Audiência Pública que será realizada nesta quarta sobre o assunto. Segundo os sindicatos, o objetivo é saber dos deputados os detalhes da reforma proposta pelo governo do Estado e se há a retirada de direitos dos trabalhadores.

Os servidores alegam que as mudanças propostas podem ser prejudiciais aos trabalhadores. Diversos sindicatos já marcaram presença no ato, como o Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) e outras categorias.