Se for preciso mudar, não deixe que a indecisão prepondere; siga em frente

O Rabino Nilton Bonder ensina que “não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar”. Em tempos de tantas turbulências, dissidências, protocolos quebrados, promessas desfeitas e gente sofrendo, precisamos entender o momento de seguir em frente, de abandonar os velhos modelos, até mesmo velhos amigos.

Tenho lido e visto coisas que não me agradam. Muitas destas “coisas” se referem a pessoas queridas. São caminhos, escolhas, rupturas. Na vida a gente tenta – ao menos penso que tento – contemporizar muitas dessas coisas, mas há aquele momento, há quem o chame de ‘o ponto da virada’-, em que a escolha também precisa ser sua, no caso, nossa. É quando algo termina ou começa. Às vezes, só às vezes, reinicia.

Meu desejo a cada um dos leitores desta coluna é que este seja um tempo de escolhas. E se for necessário, vire a página. A vida é sempre melhor sem fardos pesados.

Hoje é dia de agradecer a Deus pela amizade dessa linda menina agrônoma-missionária-amiga-gente-boa, Nathália Silva, sempre presente nas horas mais necessárias, sempre acolhedora e, acima de tudo, chef de cousine de primeiríssima qualidade. Nath é uma daquelas pessoas que o Senhor resgatou do vale da sombra da morte e hoje exala seu bom perfume por onde passa. E o melhor: ela é tão bonita por dentro -alma, espírito – como por fora. Bom dia, Nath!

Iluminação

Nesta quarta-feira, 06, a prefeita Socorro Neri faz oficialmente a entrega da nova iluminação, toda em LED, da estrada do aeroporto, uma parceria da prefeitura de Rio Branco com a Energisa. Passei por lá na segunda e realmente ficou muito bom. A população agradece, inclusive, porque fortalece a segurança de quem vai ao aeroporto na madrugada.

Cicleata

A inauguração da nova iluminação vai ser feita com o cicleata saindo do Lago do Amor, a partir das 19h e percorrendo a estrada até a rotatória do aeroporto. Os amantes de um bom pedal já estão convocados.

Desembargadora Eva Evangelista foi eleita, por aclamação, como vice-presidente do COCEVID, Colégio de Coordenadorias de Violência Doméstica e Familiar. Uma escolha merecida pelo excelente trabalho que desenvolve no combate à violência contra a mulher

Festa surpresa

Colunista social Roberta Lima, ganhou várias festas surpresas por conta de seu aniversário no último final de semana. Uma das mais badaladas foi organizada pelas amigas das antigas no Nato Bistrô, com direito a DJ e muitos brindes de champagne.

LIVRO…

Sou daquelas pessoas adeptas à leitura no Kindle já faz um bom tempo, mas há livros que “apenas” precisamos tê-los em papel. Este é o caso de “A elegância do agora” (editora Tordesilhas), de Constanza Pascolato.

…E MODA

A elegância do agora marca os 80 anos de Costanza Pascolato, uma das mulheres mais elegantes deste país e, acima de tudo, dona de um pensamento que a gente adora compreender melhor. Já quero muito o livro para conhecer opiniões radicais delas, inclusive, como ser feliz sozinha, depois de alguns bons casamentos e uma trajetória profissional extremamente bem-sucedida.

Moisés Alencastro, Márcia Abreu, Jeferson e Beth Passos no lançamento da nova coleção primavera-verão da M. Martan, uma das minhas marcas favoritas quando o assunto são produtos para cama e banho