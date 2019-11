Prefeitura de Rodrigues Alves executa várias obras no município

Secretária Municipal de Saúde já está desenvolvendo atividades voltadas para a prevenção do câncer que ocorre principalmente em homens mais velhos

O mês de novembro é representado pela tonalidade azul em referência a prevenção ao câncer de próstata. Por isso, Cruzeiro do Sul já tem atividades voltadas para a ação como a abertura que foi oficializada através da Catedral Nossa Senhora da Gloria que está com a tonalidade e o emblema do mês.

No Brasil, a campanha foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque.

Por isso, ações de conscientização estarão sendo desenvolvidas durante todo o mês para alertar e chamar a atenção da população, principalmente do público masculino sobre a importância da prevenção da doença. A média de idade no momento do diagnóstico é de cerca de 66 anos. Desta forma, recomenda-se que a prevenção passe a ser feita a partir dos 45 anos.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens perde apenas para o câncer de pele não melanoma.

Segundo Gilmar Gilles, coordenador da saúde do homem essa campanha tem muita importância porque é crucial alertar as pessoas que o câncer é uma doença presente na sociedade e que medidas simples e eficazes podem evitar problemas futuros.

“Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão atendendo aos homens e também terá o dia D, do qual muitas equipes irão realizar o atendimento nos locais do trabalho dos pacientes, porque muitos não têm como chegar até o posto por não ter como sair do trabalho,” enfatizou ele.

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO AZUL

ARENA AZUL: Dançando Contra o Câncer de Próstata

Data: 06 de novembro

Horário: 17h30min

Local: Praça em frente à Catedral

SHOW PELA VIDA: Convidado Ulisses Batista

Data: 14 de novembro

Horário: 18h

Local: Praça de alimentação

CORRIDA I: Correndo contra o câncer de próstata

Data: 17 de novembro

Horário: 6h30min

Local: Largada/chegada: Portal da Av. Mâncio Lima/ Gazin Variante/ Retorno

NOVEMBRO AZUL DOS IDOSOS

Data: 22 de novembro

Horário: 9h às 11h

Local: Centro dos Idosos

PALESTRAS

Data: 22 de novembro

Horário: 11h30min

Local: Clínica Renal

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: Motoristas da Secretaria Municipal com o ônibus.

Data: 22 de novembro

CORRIDA II: Parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e grupo de corrida Família.

Data: 24 de novembro

Torneio de Futsal parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura

Data: 30 de novembro

Horário: 7:00h