Em tempos passados o ex-reitor da Ufac, professor Minoru Kinpara, pertenceu ao PT. Consta que chegou a ser um dos seus dirigentes. Disputou o Senado pela Rede Sustentabilidade, sendo um dos mais votados. Em seguida foi convidado para se filiar ao PSDB com aprovação e aceitação geral no ninho tucano e do eleitorado. Em qualquer pesquisa que se faça sempre aparece em primeiro lugar para disputar a prefeitura de Rio Branco.

A cabeça do eleitor funciona diferente de alguns apaixonados por seus egos como, por exemplo, dá ao ex-prefeito Raimundo Angelim, do PT, 18%, mesmo com a alta rejeição do eleitorado ao partido dele no Acre. A prefeita Socorro Neri já foi do MDB, esteve no PSDB e hoje com amplas chances de ir para o 2º turno é a presidente do PSB. O eleitor não vê partidos, vê pessoas. Minoru, Socorro e Angelim tem algo em comum que não foge a percepção da maioria da população: não são corruptos.

No sistema democrático brasileiro não é crime mudar de sigla partidária. A lei permite. Existe até uma janela a ser aberta para que políticos com mandato mudem de sigla no início de 2020. O próprio presidente Jair Bolsonaro está em vias de deixar o PSL por causa do laranjal. Crime esse, aliás, que o PT tido como corrupto nunca cometeu. Portanto, o Minoru ter mudado de partido foi bom, o povo aprovou nas urnas.

O mesmo aconteceu com o governador Gladson Cameli (Progressistas), com o senador Sérgio Petecão (PSD) e outros que se descolaram do PT para chegar aonde chegaram. A prefeita Socorro Neri já tem convite para se filiar ao PSD de Petecão. Não há crime nenhum, faz parte do jogo na arena política. Quem não muda, definha, morre, fica parado, não evolui. Qualquer um que olhar para seu passado vai ver as mudanças profundas que já ocorreram. É a vida, faz parte!

. Todo político que pretende disputar uma eleição majoritária precisa de um “mote” que agrade a população.

. Até hoje, por exemplo, quando se fala em Tião Bocalom todos lembram do “produzir para empregar”.

. Por muito pouco não venceu a eleição com seu “mote”.

. “Rapaz, estou mudando tudo na Saúde”, me respondeu o governador Gladson Cameli pelo WhatsApp.

. A semana será bastante movimentada!

. Ao mudar a equipe que geria a Secretaria de Saúde o governador Gladson Cameli dá uma demonstração de que ouve a população e está atendo as críticas da oposição.

. É uma virtude!

. Não sei se outro faria a mesma coisa!

. Demonstra também que não tem rabo preso com grupos econômicos ou políticos!

. Como disse, é virtuoso!

. Pouco se ouve falar na imprensa do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, do PT, mas quem vai à cidade percebe que ele tem tudo para ganhar a reeleição.

. Segundo uma moradora, ele, o Bira, faz as obras devagar, porém, é melhor do que um que faz tudo ligeiro roubando.

. Já o prefeito de Capixaba, o Joãozinho do MDB e sua equipe, desenterraram uma caveira de burro ao retomar as obras de uma importante creche na cidade.

. Obras paradas só dão prejuízo, bem fez o prefeito de Capixaba, nas redes sociais a população aplaudiu.

. Já o prefeito de Assis Brasil, o Zum, precisa dá as caras na sede do partido, o PSDB, faz um bom tempo que não aparece por lá.

. É a reclamação, e olha que é candidato à reeleição!

. Apesar de ter mudado de sigla, (saiu do PSB para o Progressista), os adversários do prefeito Tião Flores acham que ele pode ser batido nas urnas.

. Bem lembrado, o vereador de Epitaciolândia, Samuel Hassem, está implorando por uma maternidade e uma OCA no município.

. Segundo ele, todo “epitaciolandense” quando abre o olho pela primeira vez está Brasiléia.

. “Os prefeitos que passaram por aqui prometeram uma maternidade, mas nunca construíram”, protestou Samuel.

. Em Plácido de Castro “o pega” na eleição de 2020 vai ser entre o prefeito Gedeom e o ex-prefeito Tavares!

. A eleição municipal ano que vem está movimentando os bastidores!

. Bom dia!