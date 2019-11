Esposa de empresário perde controle e capota carro na BR-364

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o governador Gladson Cameli (Progressistas), estiveram reunidos na manhã deste sábado, 2, para discutir a chamada “Pauta do Boi”, que trata de buscar mais competitividade para pecuária acreana na venda de gado para abate em outros estados.

“Nossos pecuaristas sofrem com a manutenção da base de cálculo do ICMS nas operações de venda de gado para Rondônia, por exemplo, o valor da arroba do boi no Acre é mais baixo e a base de cálculo dos tributos é muito alta. Outra questão é acabar com o monopólio dos frigoríficos no Acre”, afirmou Mara Rocha.

O encontro representa muito mais do que uma simples agenda sobre a pecuária acreana. Demonstra que as arestas entre a deputada federal mais votada das ultimas eleições e irmã do vice-governador e Gladson Cameli foram definitivamente aparadas.

A relação de harmonia entre os dois só reforça, como já tinha noticiado o ac24horas, que o atual secretário de produção e agronegócio, Paulo Wadt, está com os dias contados no cargo.

Paulo foi uma indicação da própria Mara. Os dois romperam pouco tempo depois e a parlamentar chegou a acusar Wadt de ter nomeado uma sócia e funcionários de suas empresas de consultoria em cargos comissionados, denúncias também de ameaças e constrangimentos a servidores da Emater, e até de intimidação aos pecuaristas do Acre para venderem suas propriedades a pessoas de outros estados.