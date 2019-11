Modelo de geração de renda em aldeias do Acre é apresentado na Bahia

“Experiências de Geração de Renda dos Povos da Bahia, Acre e Território do Alto Xingu” é o tema do 1º Encontro Indígena da Economia Solidária do Sul da Bahia, que começa nesta quinta-feira (7) e vai até 9 de novembro, na Escola Municipal Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália.

O evento vai reunir 130 lideranças do segmento. O intuito é promover a troca de experiências em economia solidária desenvolvidas por comunidades, associações e cooperativas indígenas brasileiras e estimular a formação de novas iniciativas de trabalho coletivo. Entre os participantes do encontro está a primeira deputada federal indígena, Joênia Wapichana, eleita pelo Estado de Roraima.